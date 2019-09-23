2019/09/23 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل اللجنة المشرفة على مشروع التبليغ الديني خلال زيارة الاربعين استعداداتها للشروع بعملها التبليغي من خلال نشر المبلغين من الرجال والنساء على الطرق الرئيسية المؤدية الى مدينة كربلاء خلال زيارة الاربعين.وذكر بيان للعتبة، تلقتة وكالة صدى الاعلام نسخة منه، ان” المشروع الذي تشرف عليه الحوزة العلمية في النجف الاشرف وبمشاركة العتبات المقدسة يهدف الى تثقيف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما سر وجود 250 امرأة على الطرق المؤدية الى كربلاء خلال زيارة الاربعين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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