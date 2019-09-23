2019/09/23 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، الأحد، عن امتلاء سد حديثة بالكامل وقرب امتلاء الحبانية، مبينة ان الخزين المائي للعراق ارتفع الى 50 مليار متر مكعب.وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، ان “تركيا وسوريا بعد ان ملأت اغلب سدودهما فتحت مياه الفيضانات وذوبان الثلوج سابقا باتجاه العراق”.وأضاف ان “الوزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد:امتلاء سد حديثة والحبانية والخزين المائي تجاوز الـ50 مليار متر مكعب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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