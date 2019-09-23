شاب ينتحر شنقا في محل عمله بمنطقة في اقليم كوردستان

2019/09/23 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة ادارة منطقة "گـرمیان" يوم الاثنين ان شابا في العقد الثاني من العمر اقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه بحبل في ناحية "باوه نور".

وقال مدير اعلام الشرطة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان ان شابا من اهالي ناحية "باوه نور" تم نقله الى قسم الطوارئ في مستشفى "الشهيد هـژار" في قضاء كلار، مشيرا الى ان الشاب كان قد فارق الحياة بواسطة شنق نفسه.

وبحسب اقول ذويه فإن الشاب يُدعى (فرياد جمال علي) تولد عام 1996، وبعد ذهابه اليوم الى العمل في محل يمتلكه لبيع الاكلات في الناحية المذكورة قام بشنق نفسه داخل المحل.

وقال ذووه ايضا ان الشاب لم يكن يعاني من اية مشكلة، وسبب انتحاره غير معلوم، بحسب المقدم الحقوقي.

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