2019/09/23 | 11:23

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عباس: قيام الكيان الاسرائيلي بضم أراضي فلسطينية جديدة ينهي كل الاتفاقيات

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفه الرافض لسياسة الإملاءات

الأمريكية وقراراتها المنحازة بشكل كامل للاحتلال الإسرائيلي.

واضاف عباس في تصريح على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة

للأمم المتحدة ان الكيان الإسرائيلي في حال اقدم على ضم أي جزء من

الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سينهي كافة الاتفاقيات الموقعة برعاية

دولية.



واشار الى أن الجانب الفلسطيني يريد تحقيق السلام العادل

والدائم، بما يفضي إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها

القدس الشرقية ، هذا والتقى عباس، بمقر إقامته في نيويورك ، صباح

اليوم أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة.

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