2019/09/23 | 11:23

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صحيفة أمريكية: أرامكو تحتاج لشهور لإعادة تأهيلها

كشفت صحيفة " وول ستريت" الأمريكية أن إعادة تأهيل شركة "أرامكو" قد

تستغرق أشهر، بعد الهجمات التي تعرضت لها منتصف الشهر الحالي .

وافادت الصحيفة بان ممثلين عن الشركة المذكورة طلبوا المساعدة

العاجلة في مراسلات وعن طريق اتصالات هاتفية بعدد من الشركات، من

بينها شركة "جينرال إليكتريك"، مشيرة إلى أن الخدمات التي تحتاجها

"أرامكو" تقدر بمئات ملايين الدولارات فضلا عن مدة زمنية لشهور عدة

لإعادة تأهيلها.

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