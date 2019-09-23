اقتصاد السعودية سينمو 0.3% في 2019 وسط تراجع الإنتاج

2019/09/23 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محلل كبير يوم الاثنين إن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قلصت توقعها لنمو الاقتصاد السعودي في 2019 إلى 0.3 بالمئة من 1.5 بالمئة في تقديرها السابق حيث أصبحت تتوقع انخفاض إنتاج النفط من المملكة حتى نهاية السنة.

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