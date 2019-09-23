2019/09/23 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة بفعل شكوك حيال مدى سرعة استئناف السعودية إمدادات الخام بالكامل بعد هجوم على أكبر منشأة معالجة في المملكة واستمرار التوترات الشديدة في الشرق الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يصعد 1% لشكوك حيال إمدادات سعودية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يصعد 1% لشكوك حيال إمدادات سعودية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).