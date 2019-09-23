النقل تحقق 3160 نقلـة عبر إسطول شاحنات البري خـلال شهر أب المـاضي

2019/09/23 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حققت وزارة النقل العراقية عبر شاحنات إسطول الشركـة العامـة للنقـل البـري 3160 نقلـة خـلال شهر أب المـاضي تنوعت النقلات بين مادة الحنطة والرز

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