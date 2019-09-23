وزير الكهرباء يعلن من الصين دخول محطة صلاح الدين الخدمة قبل صيف العام المقبل

2019/09/23 | 11:27

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العهد نيوز – بغداد

اعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، عن دخول محطة صلاح الدين للخدمة قبل صيف العام المقبل.

ونقل بيان للوزارة عن الخطيب تلقت "العهد نيوز"

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