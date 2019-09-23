2019/09/23 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي، بشكل جدي ومكثف قضية التجاوزات على اراضي الدولة في المحافظة وحملة رفعها بعد صدور قرار مجلس الوزراء ٥٠٣ الخاص بالظاهرة المنتشرة منذ ٢٠٠٣.وقال المالكي في بيان تلقته وكالة صدى، انه “حسب الاتفاق بين رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي مع المحافظ نصيف الخطابي يوم الثلاثاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس كربلاء يؤكد التريث برفع التجاوزات باستثناء التجارية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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