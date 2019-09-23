حارس مرمى يتحول الى سوبرمان في لقطة خرافية

2019/09/23 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم حارس مرمى فريق إنبي، محمود جاد، أداء مذهلا لا يمكن تصوره وأنقذ مرماه بصورة خرافية وأداء أكروباتي وبهلواني أكثر من رائع، في لقطة لن تنسى خلال المباراة أمام فريق بيراميدز في بطولة الدوري المصري،ولكن، على الرغم من الإنقاذ الاستثنائي الذي قام به محمود جاد، البالغ من العمر 22 عاما، فقد خسر فريقه إنبي برباعية

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