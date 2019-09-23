“بالصور”.. لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو تثير اعجاب “السوشيال ميديا” بجمالها

2019/09/23 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اثارت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، إيناس عطا، اهتمام الشارع الرياضي العراقي، بسبب جمالها وقوتها من خلال ما تعرضه من مقاطع فيديو لمهاراتها ومرونتها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.وتسعى عطا الى تحقيق حلمها ورفع اسم العراق عالياً في لعبة التايكواندو من خلال المشاركة في البطولات والمحافل العالمية.

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