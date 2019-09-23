2019/09/23 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، فتح دورات التقوية للطلبة والتلاميذ في المدارس الحكومية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى الاعلام نسخة منه، ان “الوزارة قررت افتتاح دورات التقوية للطلبة والتلاميذ في المدارس الحكومية وبأجور رمزية بعد اوقات الدوام الرسمي وفي العطلة الصيفية”.وأضاف البيان ان ” هذه الخطوة تأتي للحد من ظاهرتي التدريس الخصوصي والابتزاز بما ينعكس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تقرر فتح دورات تقوية في المدارس الحكومية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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