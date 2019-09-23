النقل تحقق 3160 نقلـة عبر إسطول الشاحنات البري خـلال آب المـاضي

2019/09/23 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس حققت وزارة النقل عبر شاحنات إسطول الشركـة العامـة للنقـل البـري ( 3160 ) نقلـة خـلال شهر آب المـاضي تنوعت بين مادة الحنطة والرز المستورد ضمن مفردات البطاقة التموينية ومعدات كهربائية مع أسمـدة زراعيـة ووقود الكـاز.وذكر بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “أسطول الشركـة مع الشركـات المؤتلفـة معـها سجل

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