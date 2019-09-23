النزاهة تضبط اوليات شراء اجهزة كهربائية من قبل مديرية التربية خلافا للضوابط

2019/09/23 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الدائرة في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، ان" تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك من ضبط الأوليات الخاصة بشراء أجهزة كهربائية من قبل مديرية التربية، خلافاً للتعليمات".وبين، ان" تحرياتها قادت إلى الكشف عن إقدام المديرية على شراء 300 جهاز ومولدة كهربائية، على الرغم من اعتراض أحد أعضاء لجنة جلب العروض؛ لوجود مغالاةٍ في الأسعار وكونها مخالفةً لتعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2019، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة".وفي عملية منفصلة، أكدت الدائرة "ضبط متهم بحوزته صك في طور الصرف بمصرف الرشيد في المحافظة، لوجود شبهة تزويرٍ فيه".وبيَّنت الدائرة أنَّه" تمَّ "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين تمَّتا تنفيذاً لمذكرةٍ قضائيةٍ، وعرضهما رفقة المتهم على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر ربط صحَّة صدور وصولات الشراء، وتدوين أقوال الممثل القانونيِّ لمديرية تربية كركوك، وإيقاف المتهم في العملية الثانية وفقاً لأحكام المادَّتين " 289 و298" من قانون العقوبات".انتهى..م.م

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