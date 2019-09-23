الرافدين يبدأ صرف رواتب وزارات الدولة ومؤسساتها

2019/09/23 | 11:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، توزيع رواتب عدداً من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف، ومن حاملي البطاقة الإلكترونية الماستر كارد".

وأضاف المصرف أنه "مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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