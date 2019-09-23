رئيس الفيفا يطالب ايطاليا بفرض عقوبات على العنصرية

2019/09/23 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم{فيفا}، مسؤولي اللعبة في إيطاليا بفرض عقوبات وحرمان المشجعين المذنبين من حضور مباريات بعد واقعة عنصرية جديدة في مباراة أتلانتا ضد فيورنتينا بدوري الدرجة الأولى، امس الأحد.وتوقف اللعب لفترة قصيرة بعدما أبلغ البرازيلي دالبرت لاعب فيورنتينا الحكم دانييلي أورساتو بأنه تعرض لإساءة عنصرية من المشجعين في استاد إينيو

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