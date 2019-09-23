الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين إلى الفضاء

2019/09/23 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المؤسسة الصينية للعلوم وتكنولوجيا الفضاء بأنه تم بنجاح إطلاق قمرين صناعيين من طراز “بيداو-3” ليصبح القمران 47 و48 ضمن مجموعة أقمار منظومة الملاحة الصينية “بيداو” وتمت عملية الإطلاق في الساعة 5.10 بالتوقيت المحلي (الساعة 00.10 بتوقيت موسكو) من مطار سيشان الفضائي، وبعد وصول القمرين إلى المدار الفضائي المقرر واختبارهما سيصبحان جزءا من منظومة الملاحة

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