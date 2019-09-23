2019/09/23 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري في كلمة القاها خلال مشاركته في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني في العاصمة بكين عن الاتفاق على انشاء مدينة صناعية مشتركة لتصنيع المنتجات الصينية وبمواصفات عالمية.وافصح الوزير الجبوري بحسب بيان لوزارة الصناعة وتلتقه وكالة صدى “توقيع مذكرة تفاهم بالاحرف الاولى لإكمال وإنشاء مدن صناعية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق والصين يتفقان على إنشاء خمس مدن صناعية مشتركة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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