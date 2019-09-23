2019/09/23 | 12:11

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بالصور..



تدمير نفق داعشي وضبط أحزمة ناسفة في الموصل

تأریخ التحریر: : 2019/9/23 12:09

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