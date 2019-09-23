وزير التجارة: عازمون على جعل الديوانية عاصمة العراق الزراعية وسلة غذاءه

2019/09/23 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الاثنين، عن خطة وزارته لإنجاح الموسم التسويقي للشلب، مؤكدا العزم على جعل الديوانية عاصمة العراق الزراعية وسلة غذاءه.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن العاني "وصل اليوم، إلى محافظة الديوانية والتقى المحافظ واعضاء مجلس المحافظة وعقد اجتماعا بحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة ".وأكد، الوزير العاني، أننا "نسعى الى معالجة معوقات الموسم التسويقي للشلب ودعم فلاحي المحافظة واستحداث مراكز تسويقية"، مبينا أن "زيارتنا إلى اليوم في الديوانية تأتي لمعالجة جميع الاشكالات التي تظهر في عملية حصاد الشلب وتسويقه".وشدد قائلا: "نحن مع تسديد كافة الاستحقاقات المالية للفلاحين وهناك عزم من الحكومة لمساعدة الفلاحين"، مبينا أن "الوزارة لديها خطة متكاملة منظورة امام رئيس الوزراء ولدينا عدة توجهات لانجاح الموسم التسويقي للشلب بما يؤمن استحقاقت الفلاحين".وأشار إلى، أن "الديوانية من المحافظات الزراعية المهمة التي تتطلب حضورا مستمرا فيها لمعالجة كل الاشكالات، فضلا عن التنسيق مع الحكومة المحلية".وتابع العاني "نجاحنا في تسويق الحنطة للموسم الحالي سيكون عاملا مساعدا في انجاح تسويق الشلب وتوفير كافة مستلزمات واحتياجات الفلاح في هذه المحافظة".وأوضح: "اتفق مع الملاحظات التي طرحها بعض الفلاحين لتغير المواصفة بالتنسيق مع وزارة التخطيط واستحصال مجلس الوزراء على المواصفة الجديدة لدعم الفلاح العراقي".وأكد العاني، أن "الوزارة تعمل على زيادة الطاقات الخزنية بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، ولدينا خطة لاستيعاب محصول الشلب كذلك نعمل على تهيئة مسقفات الخزن في المحافظة والمناطق القريبة كذلك بناء عدة مجمعات مخزنية في مناطق الديوانية، كما أننا نعمل على فتح عدد من المراكز التسويقية وليس لدينا مشكلة في استحداث اي مركز تسويقي نرى الحاجة قائمة له".وكشف عن "العزم على تعيين فاحصي مختبر او نقلهم من وزارات اخرى لسد متطلبات الخطة التسويقية لمحصول الشلب، فضلا عن أهمية ايجاد الدعم الكامل لانتاج العنبر العراقي".ولفت وزير التجارة، إلى أن "رئيس الوزراء لديه برنامج كبير لدعم القطاع الزراعي والفلاح العراقي ليكون المصدر المهم لتطوير هذا القطاع".وأعلن، عن "تقديم مقترح لبناء 24 سايلو منها اثنين في الديوانية واحد للشلب واخر للحنطة كذلك الاستفادة من القروض التي تمنحها الدول لبناء سايلوات جديدة".وأكد الوزير، أنه "تم منع تجزئة تجهيز المفردات الغذائية وسنوقف عمل اي وكيل يخالف توجيهاتنا في تجهيز المواد الغذائية دفعة واحدة"، معربا عن أمله بـ"دعم مجلس المحافظة في متابعة عمل الوكلاء للحد من المخالفات ولانمانع في استبدال اي وكيل لايعمل وفق الضوابط".وتابع، أن "رئيس مجلس النواب دعانا الى اجتماع لمساعدة الديوانية خاصة في استصلاح الاراضي واعفاء الفلاحين من الديون المترتبة عليهم واعددنا تقرير الى رئيس الوزراء لمعالجة وضع الديوانية وتقديم كل السبل لانجاح القطاع الزراعي".من جانبه، عد المحافظ زيارة الوزير "بادرة طيبة ويطلع على الواقع الزراعي وحملة تسويق الشلب، ومن اجل معالجة المشاكل التي يعاني منها الفلاحين في تسليم محصول الشلب".وأضاف: "نتوسم بهذه الزيارة ان تكون فاتحة خير لوضع حلول جذرية خاصة وان الوزير متابع جيد لجميع الملاحظات التي ترد الى الوزارة، ونأمل حل جميع الاشكالات".وبين، أن "مجلس المحافظة يطالب ان تكون الديوانية عاصمة العراق الغذائية والزراعية وسلة العراق الغذائية ونحتاج الى وسائل دعم للمحافظة للنهوض بواقعها الزراعي".بدوره، أكد الوزير قائلا: "سنعمل على ان تكون الديوانية عاصمة العراق الزراعية وسلة غذاءه".ورافق الوزير العاني في جولته وكيل الوزارة وليد الموسوي والمدراء العامين لتجارة الحبوب والرقابة التجارية والمالية.انتهى

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