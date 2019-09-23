مستشار عبد المهدي: زيارة الصين لم تكلف فلسا واحدا

2019/09/23 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن توقيع بلاده ثماني اتفاقيات مع الصين في قطاعات مختلفة.وقال الهنين بحسب ما أورد موقع RT :”سيتم التوقيع هذا اليوم على ثمانية اتفاقات مهمة في قطاعات مختلفة، وسيتم التوقيع على الاتفاق المالي المشترك لتمويل المشاريع بين وزارة

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