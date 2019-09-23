2019/09/23 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قتل إيطالي والده ظنا منه أنه خنزير بري خلال رحلة صيد في جنوب البلاد على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.وأصيب مارتينو غاودوزو، البالغ 55 عاما، بإصابة قاتلة في البطن بعدما أطلق نجله البالغ 34 عاما النار عليه عندما كان الرجلان يصطادان في أحراج كثيفة في سيتشيانيو ديلي ألبورني قرب ساليرنو.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصور والده “خنزيرا”..



فقتله وكالة خطوة برس.

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