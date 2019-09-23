اقدم شركة رحلات بالعالم تعلن افلاسها ..وانقطاع السيل بالاف السائحين

2019/09/23 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقطعت السبل بآلاف السائحين في أنحاء العالم مع انهيار توماس كوك أقدم شركة رحلات في العالم.وقال الرئيس التنفيذي بيتر فانكهاوزر حسب رويترز :” من دواعي الأسف العميق توقف عمل الشركة بعد فشلها في التوصل إلى صفقة إنقاذ من مقرضيها في محادثات محمومة جرت في عطلة نهاية الاسبوع “.وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون […]

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