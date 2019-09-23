محافظ النجف يوقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لانشاء قطار سريع يربط المحافظة بكربلاء المقدسة

2019/09/23 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركات صينية لانشاء قطار سريع بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

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