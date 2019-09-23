التربية تقرر افتتاح دورات التقوية وبأجور رمزية

2019/09/23 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن افتتاح دورات التقوية للطلبة في المدارس الحكومية وبأجور رمزية بعد اوقات الدوام الرسمي وفي العطلة الصيفية للحد من التدريس الخصوصي.

وقالت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه انه “تقرر افتتاح دورات التقوية للطلبة والتلاميذ في المدارس الحكومية وبأجور رمزية بعد اوقات الدوام الرسمي وفي العطلة الصيفية للحد من ظاهرتي التدريس الخصوصي والابتزاز”.

واضاف ان “ذلك سوف ينعكس ايجابا على ارتفاع المستوى العلمي وتقليل نسبة الرسوب وعلى ان يكون التدريس في هذة الدورات من قبل المدرسين والمعلمين الذين حققوا نسب النجاح المرتفعة”.

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