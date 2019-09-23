2019/09/23 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بشان الامتناع عن عرض طلبات المتعلقة بصحة عضوية النواب على مجلس النواب وفق المادة 52/ أولاً من الدستور.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة “خطوة برس” نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن عدم عرض رئاسة مجلس النواب طلبات صحة عضوية النواب وكالة خطوة برس.

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