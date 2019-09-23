2019/09/23 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان أدعياء وحصدوا الشهرة والنجومية (2)طلعت رضوان استغلّ الفقهاء وكل أعضاء الكهنوت الدينى، النصوص الدينية بهدف استرضاء السلطة الحاكمة..وكان من بينهم الإمام أبوحامد الغزالى (1058م- 1111م) الذى وصل بفكره الأشعرى لدرجة إغلاق عقله، فكان نموذجـًـا للفقيه الذى يعمل فى ((خدمة السلطان..ونموذجـًـا (للمتفلسف- المُـعادى للفلسفة)..والذى يرسم صورة لعالم أدناه العمال المُـسخرون فى خدمة الملوك..ووسطه (أهل ......

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