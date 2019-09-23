2019/09/23 | 12:25

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أبرز الأحداث والمناسبات التي حدثت في مثل هذا اليوم

أبرز الأحداث والمناسبات التي حدثت في مثل هذا اليوم 9/23 للإستفادة

منها كما يلزم:• 1817 إسبانيا وإيطاليا توقعان على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.• 1856 بدأ العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة

والإسكندرية.• 1928 يوغوسلافيا تنسحب من حلف وارسو الذي يقوده الاتحاد

السوفيتي.• 1932إتفاقية الطائف/ تحويل إسم دولة مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها

إلى المملكة العربية السعودية.• 1948 تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.• 1986 السفير المصري المعين في الكيان الصهيوني محمد بسيوني يقدم

أوراق اعتماده للرئيس الصهيوني حاييم هرتصوغ.• 1992 الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرد الاتحاد اليوغسلافي الجديد

من عضويتها.• 2007 انتخاب ياسو فوكودا رئيسًا لللحزب الليبرالي الديمقراطي

الياباني ويصبح بذلك رئيسًا لوزراء اليابان.• 2011 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يتقدم بطلب عضوية

كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.• 2014 تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة يبدأ عمليات عسكرية ضد

"داعش" في العراق والشام

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