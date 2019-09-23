2019/09/23 | 12:25

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اليمن ..



5 شهداء إثر غارات على السواد بعمران

استشهد 5 يمنيين من أسرة واحدة في منطقة السواد بمحافظة عمران إثر

استهداف الطيران السعودي مسجدا لجأت اليه هربا من القصف.وذكر مصدر يمني: بأن 5مواطنين استشهدوا فما لايزال طفلين في عداد

المفقودين جميعهم من اسرة واحدة اثر شن الطيران السعودي 3 غارات على

منطقة السواد.

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