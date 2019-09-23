2019/09/23 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت تحضر وطني الصالات للتصفيات الآسيوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/23 | 12:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيروت تحضر وطني الصالات للتصفيات الآسيوية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيروت تحضر وطني الصالات للتصفيات الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).