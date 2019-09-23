الربيعي : لا صحة للاستهداف الحشد الشعبي في حوض الثرثار

2019/09/23 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول الحركات في الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي،الاثنين،استهداف طائرات مسيرة لقطعات الحشد في الأنبار.وقال الربيعي في تصريح تابعته /ميديا نيوز /انه”تم سماع دوي انفجار في تمام الساعة الواحدة فجراً في منطقة المرصنات غربي الانبار من دون معرفة مصدر ونوع التفجير.واضاف، انه” تم تكثيف الجهد الاستخباري والاستطلاع وتبين عدم وجود أي استهداف بطائرات […]

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