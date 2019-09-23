2019/09/23 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع اليورو يوم الاثنين بعد أن جاءت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في ألمانيا لشهر سبتمبر أيلول أضعف من التوقعات لتثير مزيدا من المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليورو ينزل مع تعمق النظرة القاتمة تجاه اقتصاد ألمانيا ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليورو ينزل مع تعمق النظرة القاتمة تجاه اقتصاد ألمانيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).