إستياء شعبي لغلق طرق مهمة في بغداد والأمانة تبرر

2019/09/23 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عبر اهالي العاصمة بغداد عن استيائهم نتيجة لـغـلـق عــدد مـن الـطـرق الـرئـيـسـة والمـهـمـة فـي آن واحـد بسبب قيام امانة بغداد باجراء الصيانة عليها،

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