كركوك: القبض على متهمين بخطف عمال آسيويين وتحرير 4 ضحايا

2019/09/23 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / خطوة برس أعلنت محكمة تحقيق كركوك اليوم الاثنين تصديق اعترافات متهمين اثنين بخطف عمال آسيويين في المحافظة وتحرير أربعة ضحايا، لافتة إلى أن أحد المتهمين من حملة الجنسية البنغلاديشية.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “قاضي التحقيق المشرف على أعمال شعبة الخطف في كركوك دون

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