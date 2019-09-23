جوائز ماريتايم ستاندرد 2019 تعلن أسماء المتسابقين النهائيين

2019/09/23 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



تم الإعلان رسمياً عن القائمة الكاملة لأسماء المتسابقين النهائيين المشاركين في النسخة السادسة من جوائز “ماريتايم ستاندرد” السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين 21 تشرين الاول/أكتوبر 2019 في فندق أتلانتس، النخلة، دبي.

ويُعد هذا العام السادس على التوالي الذي تنعقد فيه جوائز “ماريتايم ستاندرد” برعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الامارات.

وتولّت لجنة تحكيمٍ تضمّ مجموعة من الخبراء من مختلف أقسام القطاع تقييم وتقدير الترشيحات ضمن 20 فئة مختلفة.



وسيتم الإعلان عن الفائزين مساء يوم 21 تشرين الاول/أكتوبر.



وقال كلايف وودبريدج، محرر “ماريتايم ستاندرد” ورئيس لجنة التحكيم في هذا السياق: “تلقينا هذا العام مشاركات رفيعة المستوى من جميع الشركات والمناطق الجغرافية في المنطقة.



وكان التنافس على أشُدّه في جميع الفئات ولم يكن من السهل وضع قوائم بالمتسابقين النهائيين.



ويسرّنا إتمام هذه المرحلة؛ ويستحق جميع المشاركين التقدير احتفاءً بإنجازاتهم ومستويات أدائهم على مدار العام الماضي”.

وتتضمن الفئات التي قامت اللجنة بالتحكيم فيها كلّاً من: السلامة والأمن؛ حماية البيئة؛ الشحن الأخضر؛ التكنولوجيا والابتكار؛ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات؛ وأفضل الممارسات؛ والتعليم البحري والتدريب؛ والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة، وشحن النفط والغاز.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع الجوائز في الفئات التالية: منشأة بناء/إصلاح السفن للعام؛ الوسيط البحري للعام؛ شركة التأمين البحري للعام؛ مدير السفن للعام؛ وكالة السفن للعام؛ مشغل الناقلات للعام؛ مالك/مشغل السفن للعام؛ جمعية التصنيف للعام؛ مشغل المحطات البحرية للعام؛ شركة الشحن البحري للعام؛ وميناء العام.

بالإضافة إلى الجوائز المُختارة من قبل لجنة التحكيم استناداً إلى الترشيحات المقدمة، سيكون هناك عدد من الجوائز الفردية والتي سيتم اختيارها من قبل “ماريتايم ستاندرد”، والتي ستشمل جوائز: أفضل صفقة للعام؛ وأفضل شابّ في قطاع الشحن البحري؛ وأفضل امرأة في قطاع الشحن البحري؛ وجائزة اختيار محرر “ماريتايم ستاندرد”؛ وجائزة الإنجاز المتميز؛ وشخصية العام؛ وجائزة أفضل شخصية دولية للعام؛ وجائزة “ماريتايم ستاندرد” للتميز في قطاع الشحن البحري؛ وجائزة أفضل إنجاز شخصي في الحياة؛ وجائزة ردهة المشاهير.

وتمت عملية اختيار الشركات والمنظمات من قبل لجنة تحكيم مستقلة استناداً إلى عدد من المعايير المحددة لكل فئة.



لا يُطلب من أي حكم التصويت في فئة قد تكون لدى شركته أي مصلحة فيها، أو يكون مرشحاً فيها.



وتضمّ لجنة تحكيم جوائز “ماريتايم ستاندرد 2019” أفراداً مشهوداً لهم ومن ذوي السمعة المتميزة في القطاع لخبرتهم الواسعة ونزاهتهم.

وسيحضر هذا الحدث أكثر من 750 من كبار المسؤولين التنفيذيين من قطاعات النقل البحري والموانئ وبناء السفن وإصلاحها والخدمات اللوجستية والنقل والقانون والتأمين وغيرها من القطاعات البحرية، إلى جانب شخصيات بارزة من الوكالات الحكومية والهيئات الصناعية الدولية.

*المصدر: “ايتوس واير“

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