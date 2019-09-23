وزير التجارة:عازمون على جعل الديوانية عاصمة العراق الزراعية وسلة غذاءه

2019/09/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التجارة محمد العاني، اليوم الاثنين، ان الوزارة عازمة على جعل محافظة الديوانية عاصمة العراق الزراعية وسلة غذاءه.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى ،ان” العاني وصل إلى محافظة الديوانية والتقى المحافظ واعضاء مجلس المحافظة وعقد اجتماعا بحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة”.واضاف البيان ان ” العاني شدد على معالجة معوقات الموسم التسويقي للشلب

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