الناصرية تحتضن المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار

2019/09/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال اتحاد رجال الاعمال في ذي قار اليوم ان مدينة الناصرية ستحتضن المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في شهر كانون الاول المقبل .

وذكر رئيس الاتحاد احمد بنيان في تصريح صحفي، ان "المؤتمر سيعقد تحت شعار {ذي قار بوابة الاعمار والسياحة والاستثمار } وذلك في المدة من التاسع من كانون الاول ولمدة اربعة ايام متتالية".واوضح ان "شركات عراقية واجنبية بمختلف التخصصات الاستثمارية ستشارك في المؤتمر الذي يعقد برعاية الحكومة المحلية في المحافظة ، مؤكدا انه سيكون فرصة هامة للشركات ورجال الاعمال لعرض ما لديهم والاستثمار في ذي قار" .وبين ان "المؤتمر سيؤمن للمستثمرين فرصة اللقاء بالمسؤولين واصحاب القرار ، كما سيحضرون ورش عمل للتباحث في جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار في قطاعات السكن والنفط والسياحة وغيرها" .انتهى

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