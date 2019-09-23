2019/09/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري عن توقيعه مذكرات مع شركات صينية لإقامة مشاريع خدمية و بنى تحتية في المحافظة ضمن العقد الصيني .

وذكر المكتب الاعلامي للياسري نقلا عنه، إن "المفاوضات المباشرة مع الجانب الصيني أسفرت عن توقيع مجموعة اتفاقيات مهمة ستسهم بالارتقاء بالواقع الخدمي ، حيث شملت الاتفاقيات قطاعات تطوير شبكات الصرف الصحي والطرق والإنفاق والجسور في النجف فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم لأنشاء قطار سريع بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة مع شركات صينية عملاقة في السكك الحديد" .وتابع الياسري ان "توقيع الاتفاقيات تمت صباح هذا اليوم في المنتدى الاقتصادي العراقي الصيني بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي و كبريات الشركات الصينية وتم عرض ما يحتاجه العراق في مجال الإعمار والاستثمار".وختم الياسري " هناك مفاوضات مستمرة مع الشركات الصينية لتنفيذ مشاريع خدمية مهمة في المحافظة ستسهم بشكل كبيرة بتغيير الواقع الخدمي في النجف الأشرف وتطوير الواقع الخدمي فيها ".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوقع مع الصين انشاء قطار سريع بين النجف و كربلاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوقع مع الصين انشاء قطار سريع بين النجف و كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).