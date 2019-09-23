ماذا يفعل أمير قطر في الفلوجة؟.. تابع التفاصيل بالصور

2019/09/23 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصل “يس عراق” على صور، تظهر يافطات كبيرة لامير دولة قطر تميم بن حمد، منصوبة عند مدخل مدينة الفلوجة شرقي ‫الانبار مع وسم ‫فخر العرب ‏دون اي اشارة لدعم منتخب ‫العراق في التصفيات.وقال مصدر مطلع لـ”يس عراق” إن “لا احد يعرف من رفعها ‏و الاتحاد العراقي لكرة القدم فرع الانبار اشار […]

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