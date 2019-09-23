شنق نفسه داخل محل عمله.. شاب ينهي حياته انتحاراً في السليمانية

2019/09/23 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: يس عراق اعلنت شرطة ادارة منطقة كرمیان في محافظة السليمانية ،اليوم الاثنين، ان شابا في العقد الثاني من العمر اقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه بحبل في ناحية “باوه نور”.وقال مدير اعلام الشرطة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “شابا من اهالي ناحية “باوه نور” تم […]

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