التربية تفتح دورات تقوية للحد من “الخصوصي”

2019/09/23 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، فتح دورات التقوية للطلبة والتلاميذ في المدارس الحكومية.وذكر بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الوزارة قررت افتتاح دورات التقوية للطلبة والتلاميذ في المدارس الحكومية وبأجور رمزية بعد اوقات الدوام الرسمي وفي العطلة الصيفية”.وأضاف البيان ان ” هذه الخطوة تأتي للحد من ظاهرتي التدريس

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