حملة تلقيحات مجانية ضد مرض طاعون المجترات في كربلاء

2019/09/23 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت دائرة البيطرة والمستشفى البيطري في محافظة كربلاء المقدسة حملة تلقيحات مجانية ضد مرض طاعون المجترات و مرض جدري الاغنام .وقال الدكتور وسام الجابري مدير المستشفى البيطري :” ان هدف الحملة حماية الثروة الحيوانية من الامراض الخطرة ، وفق خطط موضوعة ذات مدى بعيد للوقاية من الامراض التي تسبب خسائر اقتصادية “.واضاف :” […]

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