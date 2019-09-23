تحقيق كركوك: تصديق أقوال متهمين بخطف عمال آسيويين وتحرير 4 ضحايا

2019/09/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة تحقيق كركوك، الاثنين، تصديق اعترافات متهمين اثنين بخطف عمال آسيويين في المحافظة وتحرير أربعة ضحايا، لافتة إلى أن أحد المتهمين من حملة الجنسية البنغلاديشية.

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