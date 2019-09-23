2019/09/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق وزير الاتصالات نعيم الربيعي، مع شركة هواوي الصينية على انجاز مجموعة من الاعمال لصالح وزارة الاتصالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاتصالات يتفق مع شركة هواوي على انجاز مجموعة من الاعمال لصالح الوزارة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاتصالات يتفق مع شركة هواوي على انجاز مجموعة من الاعمال لصالح الوزارة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).