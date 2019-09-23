بالصور .. واع ترافق الطلبة في رحلة شراء القرطاسية بسوق السراي وشارع المتنبي

2019/09/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه بوصلة الكثير من طلبة المدارس صوب سوق السراي وشارع المتنبي وسط بغداد لشراء المستلزمات المدرسية استعدادا للموسم الدراسي.

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