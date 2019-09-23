المجلس الاقتصادي العراقي: التعاون بين بغداد وبكين خيار ستراتيجي

2019/09/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المجلس الاقتصادي العراقي ، ان اقبال الصين على السوق العراقية سيحقق طفرة نوعية لم يشهدها العراق في وقت سابق.وقال عضو المجلس الاقتصادي العراقي صادق المشاط في بيان اليوم إن” توقيع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتفاقات مع الشركات الحكومية وغير الحكومية في الصين ، سيعزز التعاون بين بغداد و بكين لاسيما في مجال […]

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