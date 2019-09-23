2019/09/23 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، ان" مراعاة حقوق الانسان في ايران تشكل ضرورة شرعية وقانونية ولا حاجة للتأكيدات المغرضة من الآخرين"، مبينا، ان" قرار البرلمان الاوروبي ضد ايران منافي للواقع ومحبط ويتجاهل الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد 80 مليون ايراني".واضاف، ان" قرار البرلمان الاوروبي يقوم على اساس معلومات غير صحيحة وغير موثوقة وفي ضوء تصعيد اعلامي لاتهام ايران".واشار الى ان" اوضاع النساء الايرانيات افضل في العديد من المجالات مما هي عليه لدى الدول التي ترفع عقيرة حقوق الانسان".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: حقوق الانسان لدينا لا تحتاج الى تأكيدات لأنها ضرورة شرعية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: حقوق الانسان لدينا لا تحتاج الى تأكيدات لأنها ضرورة شرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).