العثور على جثة رجل قضى طعنا بسكين شرقي بغداد

2019/09/23 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن قوة امنية عثرت على جثة رجل قضى طعنا بالسكين شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة"، مبينا أن "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين ومقيدة الايدي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".يشار الى أن القوات الأمنية تعثر بين الحين والآخر على جثث مجهولة الهوية بمناطق مختلفة من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، فيما يرجع دوافع اغلب تلك الجرائم الى خلفيات طائفية وخلافات عشائرية، بحسب مصادر أمنية.





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