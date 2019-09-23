2019/09/23 | 12:56

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برشلونة..



اسوأ خط دفاع في الليغا حتى الان !

الاثنين

23

أيلول

2019 :

12:48 pm

9

أصبح نادي برشلونة حاليا لديه أسوأ سجل دفاعي في الترتيب إلى جانب

ريال بيتيس استقبل 9 اهداففي اول 5 مباريات

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